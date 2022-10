Drew McIntyre: “Pesterò tutta la Bloodline compreso The Rock, poi arriverò a Reigns” (Di sabato 1 ottobre 2022) Drew McIntyre è attualmente una delle migliori Superstar della WWE e chiaramente ama la sua professione. Ha vinto il WWE Champion in due diverse occasioni e continua a essere una star molto amata. The Scottish Warrior ha affrontato Roman Reigns a Clash At The Castle per l’Undisputed Universal Championship. È stata una battaglia senza esclusione di colpi, che ha tenuto i fan con il fiato sospeso per tutta la durata dell’incontro. tuttavia, Drew alla fine ha perso dopo che Solo Sikoa ha fatto il suo debutto nel main roster e ha aiutato Reigns a vincere l’incontro. Parlando con My SA, McIntyre ha parlato della possibilità di affrontare Roman in futuro. Lo scozzese ha dichiarato che batterà The Rock prima di lottare nuovamente contro ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 ottobre 2022)è attualmente una delle migliori Superstar della WWE e chiaramente ama la sua professione. Ha vinto il WWE Champion in due diverse occasioni e continua a essere una star molto amata. The Scottish Warrior ha affrontato Romana Clash At The Castle per l’Undisputed Universal Championship. È stata una battaglia senza esclusione di colpi, che ha tenuto i fan con il fiato sospeso perla durata dell’incontro.via,alla fine ha perso dopo che Solo Sikoa ha fatto il suo debutto nel main roster e ha aiutatoa vincere l’incontro. Parlando con My SA,ha parlato della possibilità di affrontare Roman in futuro. Lo scozzese ha dichiarato che batterà Theprima di lottare nuovamente contro ...

