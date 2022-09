Si alza e se ne va: “Sei una m***** vivente”, lite furiosa al GF Vip (Di venerdì 30 settembre 2022) ; cosa è successo nella casa più spiata della tv. Discussioni su discussioni nella casa del GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato da poche settimane, ma gli scontri sono già all’ordine del giorno. I caratteri forti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 settembre 2022) ; cosa è successo nella casa più spiata della tv. Discussioni su discussioni nella casa del GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato da poche settimane, ma gli scontri sono già all’ordine del giorno. I caratteri forti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MaryandAnnaLAND : creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio… - Fabrizi04906407 : RT @xfedevicovossi: Marco, con la voce rotta, si sfoga con Antonella e quando la vede commossa chiede scusa, si alza e dice “vado via, non… - elica3001 : RT @xfedevicovossi: Marco, con la voce rotta, si sfoga con Antonella e quando la vede commossa chiede scusa, si alza e dice “vado via, non… - PaolaRecchia19 : @lulu_selassie Cara lulu so che questo è un momento difficile per voi, ma in questo anno hai dimostrato la persona… - Gio55981465 : RT @xfedevicovossi: Marco, con la voce rotta, si sfoga con Antonella e quando la vede commossa chiede scusa, si alza e dice “vado via, non… -