L'Ue si spacca sul gas: nessuna decisione sul tetto al prezzo (Di venerdì 30 settembre 2022) Berlino è contraria, altri Paesi, tra cui l'Italia, a favore di un tetto generalizzato al gas importato. Per l'Ue non si possono trattare gli altri fornitori come la Russia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Berlino è contraria, altri Paesi, tra cui l'Italia, a favore di ungeneralizzato al gas importato. Per l'Ue non si possono trattare gli altri fornitori come la Russia

