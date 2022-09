Guerra in Ucraina, Putin annuncia l’annessione dei territori occupati (Di venerdì 30 settembre 2022) Il conflitto tra la Russia e l’Ucraina giunge al 219° giorno di Guerra: il leader russo Vladimir Putin annuncia l’annessione dei territori ucraini occupati. Al Cremlino alle 14 si terrà la cerimonia della firma. Il leader russo firma un decreto per l’indipendenza” anche di Zaporizhzhia e Kherson. Nelle prossime ore il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà una risoluzione di condanna dei referendum di annessione, testo che non ha possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca. “Gli Stati Uniti non riconosceranno mai, mai ,mai le pretese russe sul territorio sovrano dell’Ucraina”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. I cosiddetti referendum sono stati una farsa, una farsa assoluta”, ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) Il conflitto tra la Russia e l’giunge al 219° giorno di: il leader russo Vladimirdeiucraini. Al Cremlino alle 14 si terrà la cerimonia della firma. Il leader russo firma un decreto per l’indipendenza” anche di Zaporizhzhia e Kherson. Nelle prossime ore il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà una risoluzione di condanna dei referendum di annessione, testo che non ha possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca. “Gli Stati Uniti non riconosceranno mai, mai ,mai le pretese russe sulo sovrano dell’”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. I cosiddetti referendum sono stati una farsa, una farsa assoluta”, ...

