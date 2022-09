Caos di Fabri Fibra con Lazza e Madame, la nostalgia ai tempi dell’hip hop sotto il segno di LowKidd (testo) (Di venerdì 30 settembre 2022) Caos di Fabri Fibra è la title track che diventa il terzo singolo del decimo album in studio del rapper di Senigallia. A questo giro Fabrizio Tarducci si circonda di due sodali validissimi, Lazza e Madame: il primo spinge l’acceleratore dell’autotune per intonare il ritornello, la seconda racconta la parte più sofferta del brano. Fabri Fibra interviene con le sue barre e tutti insieme raccontano la nostalgia per qualcuno o qualcosa, con l’altalena emozionale che è tipica del complesso di abbandono. Tre stili diversi in cui il collante è il produttore LowKidd, che agli artisti in lista ha saputo confezionare un abito sonoro che calza a pennello e mette d’accordo tutti. Così Fabri ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)diè la title track che diventa il terzo singolo del decimo album in studio del rapper di Senigallia. A questo girozio Tarducci si circonda di due sodali validissimi,: il primo spinge l’acceleratore dell’autotune per intonare il ritornello, la seconda racconta la parte più sofferta del brano.interviene con le sue barre e tutti insieme raccontano laper qualcuno o qualcosa, con l’altalena emozionale che è tipica del complesso di abbandono. Tre stili diversi in cui il collante è il produttore, che agli artisti in lista ha saputo confezionare un abito sonoro che calza a pennello e mette d’accordo tutti. Così...

