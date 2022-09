Pio e Amedeo, parole shock sul marito di Elisabetta Franchi: “Gli uomini a non fare un c**zo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Elisabetta Franchi, dopo un qual erto silenzio mediatico (ma non social) seguito alla polemica che l’ha travolta qualche mese fa riferita a lavoro, donne e maternità (ve la ricordate la storia delle “anta”? Ecco, quella), torna in televisione e lo fa con Pio e Amedeo. Lo ha fatto ieri sera, aprendo le porte di casa sua ai due conduttori di Emigratis e dando vita a più di un siparietto, coinvolgendo anche il marito Alan Scarpellini. Proprio un siparietto insieme a quest’ultimo ha attirato più di altri l’attenzione dei telespettatori. Pio e Amedeo su Alan Scarpellini: “Hai capito come si fa…” Elisabetta Franchi ha puntato molto, moltissimo della sua comunicazione sul suo passato. Spesso porta ad esempio, come storia motivazionale, il suo passato che lei racconta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 settembre 2022), dopo un qual erto silenzio mediatico (ma non social) seguito alla polemica che l’ha travolta qualche mese fa riferita a lavoro, donne e maternità (ve la ricordate la storia delle “anta”? Ecco, quella), torna in televisione e lo fa con Pio e. Lo ha fatto ieri sera, aprendo le porte di casa sua ai due conduttori di Emigratis e dando vita a più di un siparietto, coinvolgendo anche ilAlan Scarpellini. Proprio un siparietto insieme a quest’ultimo ha attirato più di altri l’attenzione dei telespettatori. Pio esu Alan Scarpellini: “Hai capito come si fa…”ha puntato molto, moltissimo della sua comunicazione sul suo passato. Spesso porta ad esempio, come storia motivazionale, il suo passato che lei racconta ...

