Nordcorea lancia un altro missile nel mar del Giappone (Di giovedì 29 settembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico nel Mar del Giappone nelle ore in cui la vicepresidente Usa Kamala Harris era in Corea del Sud e ore dopo la sua visita alla Zona ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) La Corea del Nord hato unbalistico nel Mar delnelle ore in cui la vicepresidente Usa Kamala Harris era in Corea del Sud e ore dopo la sua visita alla Zona ...

SLN_Magazine : Nordcorea, Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del Giappone. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #CoreadelNord lancia missile in Mar Giappone, risposta alle esercitazioni militari #Usa. - tizianacairati : RT @guidosant: #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Casa Bianca… - guidosant : #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Ca… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Nordcorea #Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del #Giappone, dopo l… -