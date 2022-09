Repubblica sulle contestazioni a Zhang: appena si smette di buttar via soldi, i tifosi chiedono di vendere (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Repubblica si sofferma sul bilancio Inter e sulle contestazioni a Zhang in un pezzo a firma di Franco Vanni. Gli striscioni sono un film già visto, un comportamento tipico dei tifosi appena il patron smette di buttar via soldi. Persino Berlusconi, che al Milan ha portato 5 coppe dei campioni, dovette sopportare gli striscioni, e finì per vendere. “Ma a infastidire di più il giovane presidente — che ha portato l’Inter a vincere in un biennio scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana — è la protesta del tifo organizzato nei suoi confronti. Sui social network e sui muri della città gli ultrà gli scrivono “Zhang vattene”. Film già visto: appena il patron smette di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lasi sofferma sul bilancio Inter ein un pezzo a firma di Franco Vanni. Gli striscioni sono un film già visto, un comportamento tipico deiil patrondivia. Persino Berlusconi, che al Milan ha portato 5 coppe dei campioni, dovette sopportare gli striscioni, e finì per. “Ma a infastidire di più il giovane presidente — che ha portato l’Inter a vincere in un biennio scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana — è la protesta del tifo organizzato nei suoi confronti. Sui social network e sui muri della città gli ultrà gli scrivono “vattene”. Film già visto:il patrondi ...

