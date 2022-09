Noi moderati, Toti: va aperta una riflessione. Ma leali con Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) caption id="attachment 170883" align="alignleft" width="150" Giovanni Toti/captionIl risultato di Noi moderati "non è soddisfacente neppure in questo territorio, penso che una riflessione vada necessariamente aperta". Lo ha detto il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, commentando l'esito del voto a margine della conferenza stampa di chiusura del Salone Nautico di Genova."Abbiamo provato - ha aggiunto Toti - a costruire una casa confortevole per i moderati di questo Paese, abbiamo dato il nostro contributo e speravamo certamente in un risultato migliore, ma non sempre i progetti politici nati ad agosto in fretta e furia hanno successo. Questo schieramento - ha concluso il governatore ligure - ha una decina di parlamentari e darà un leale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) caption id="attachment 170883" align="alignleft" width="150" Giovanni/captionIl risultato di Noi"non è soddisfacente neppure in questo territorio, penso che unavada necessariamente". Lo ha detto il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni, commentando l'esito del voto a margine della conferenza stampa di chiusura del Salone Nautico di Genova."Abbiamo provato - ha aggiunto- a costruire una casa confortevole per idi questo Paese, abbiamo dato il nostro contributo e speravamo certamente in un risultato migliore, ma non sempre i progetti politici nati ad agosto in fretta e furia hanno successo. Questo schieramento - ha concluso il governatore ligure - ha una decina di parlamentari e darà un leale ...

