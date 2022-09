Monza, quattro anni fa l’arrivo di Berlusconi: “Una data storica” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Monza celebra il quarto anniversario dall’arrivo di Silvio Berlusconi. “quattro anni esatti, oggi, da quel 28 settembre 2018 – scrive il club in una nota –: una data storica per il Monza, che veniva acquisito al 100% dal Gruppo Fininvest, per essere portato alla gloria della Serie A da Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi e Adriano Galliani, per la prima volta in 110 anni dalla fondazione”. “Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione tanto ambiziosa quanto chiara: portare il club brianzolo, allora in Serie C, dove mai era arrivato in tutta la sua storia. Dopo aver centrato nel giugno 2020 la promozione in Serie B che mancava da 19 anni, lo scorso 29 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilcelebra il quartoversario daldi Silvio. “esatti, oggi, da quel 28 settembre 2018 – scrive il club in una nota –: unaper il, che veniva acquisito al 100% dal Gruppo Fininvest, per essere portato alla gloria della Serie A da Silvio, Paoloe Adriano Galliani, per la prima volta in 110dalla fondazione”. “Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione tanto ambiziosa quanto chiara: portare il club brianzolo, allora in Serie C, dove mai era arrivato in tutta la sua storia. Dopo aver centrato nel giugno 2020 la promozione in Serie B che mancava da 19, lo scorso 29 ...

