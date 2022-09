Giro d’Italia 2023, si partirà dall’Abruzzo con una cronometro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si comincia a delineare il Giro d’Italia 2023. La Corsa Rosa comincerà le sue tre settimane di percorso dall’Abruzzo il 6,7 e 8 maggio prossimi. Non una sorpresa, già da mesi si era a conoscenza del fatto che si sarebbe partiti proprio da quella regione, sempre presente quando c’è da ospitare il carrozzone del primo grande Giro dell’anno. LEGGI ANCHE: Remco Evenepoel esordirà alla Binche da campione del mondo Giro d’Italia 2023: si comincia con una cronometro Ad ospitare la grande partenza sarà Fossacesia Marina, cittadina dalla quale scatterà una prova a cronometro di 18.4 km con arrivo posto in leggera salita ad Ortona. Il giorno successivo ci sarà il via da Teramo in direzione San Salvo per una frazione di ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si comincia a delineare il. La Corsa Rosa comincerà le sue tre settimane di percorsoil 6,7 e 8 maggio prossimi. Non una sorpresa, già da mesi si era a conoscenza del fatto che si sarebbe partiti proprio da quella regione, sempre presente quando c’è da ospitare il carrozzone del primo grandedell’anno. LEGGI ANCHE: Remco Evenepoel esordirà alla Binche da campione del mondo: si comincia con unaAd ospitare la grande partenza sarà Fossacesia Marina, cittadina dalla quale scatterà una prova adi 18.4 km con arrivo posto in leggera salita ad Ortona. Il giorno successivo ci sarà il via da Teramo in direzione San Salvo per una frazione di ...

