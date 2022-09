“Devi stare attento”, la Royal family preoccupata per il piccolo George (Di mercoledì 28 settembre 2022) La monarchia sta vivendo uno dei momenti più delicati di sempre, ma la Royal family deve fare anche i conti con una nuova problematica che riguarda il piccolo George. Re Carlo III ha ufficialmente assunto il suo ruolo in veste di sovrano, William e Kate quelli di Principi del Galles e anche l’educazione dei loro figli è cambiata considerevolmente, e non solo per quanto riguarda l’avvio di un percorso nella nuova scuola a Londra dove si sono trasferiti da tempo. La monarchia è già alle prese con il lavoro da fare insieme a William che un giorno sarà Re, e anche sul figlio George dato che nulla può o deve essere lasciato al caso. Il tutto, però, non finisce di certo qui dato che le notizie diffuse nel corso delle ultime ore hanno messo in allarme gli inglesi e non solo. Tutti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La monarchia sta vivendo uno dei momenti più delicati di sempre, ma ladeve fare anche i conti con una nuova problematica che riguarda il. Re Carlo III ha ufficialmente assunto il suo ruolo in veste di sovrano, William e Kate quelli di Principi del Galles e anche l’educazione dei loro figli è cambiata considerevolmente, e non solo per quanto riguarda l’avvio di un percorso nella nuova scuola a Londra dove si sono trasferiti da tempo. La monarchia è già alle prese con il lavoro da fare insieme a William che un giorno sarà Re, e anche sul figliodato che nulla può o deve essere lasciato al caso. Il tutto, però, non finisce di certo qui dato che le notizie diffuse nel corso delle ultime ore hanno messo in allarme gli inglesi e non solo. Tutti ...

_lulu25_ : RT @parenellatasca: “devi stare sciallo” GRAZIE BROTHER ADESSO CHE ME L’HAI DETTO È TUTTO RISOLTO MI SENTO MOLTO MEGLIO MA COME FAI INSEGNA… - pierodevito : @mikireush87 @fedesettetre Poi sembra che prendere il RDC sia facilissimo quando devi stare praticamente con un pie… - BansCollector : @figuredisfondo @papbologna @PippiCalz Mansardati condonati ad mentula canem, dove DEVI stare molto tranquillo se n… - nejun97 : RT @parenellatasca: “devi stare sciallo” GRAZIE BROTHER ADESSO CHE ME L’HAI DETTO È TUTTO RISOLTO MI SENTO MOLTO MEGLIO MA COME FAI INSEGNA… - graaachi : RT @parenellatasca: “devi stare sciallo” GRAZIE BROTHER ADESSO CHE ME L’HAI DETTO È TUTTO RISOLTO MI SENTO MOLTO MEGLIO MA COME FAI INSEGNA… -