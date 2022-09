Classifica ATP, Lorenzo Sonego può mettere nel mirino la top 40: cosa serve a Sofia (Di mercoledì 28 settembre 2022) I Sofia Open 2022 di tennis hanno visto la vittoria al primo turno di Lorenzo Sonego: l’azzurro sul cemento indoor in Bulgaria ha così incamerato 20 punti nel ranking ATP. Prosegue così per Sonego la risalita in Classifica: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 49°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 26 settembre era 45°. L’azzurro nel ranking si porta a quota 960, ma vincendo domani agli ottavi potrebbe portarsi a quota 985, salendo al 45° posto virtuale. L’approdo in semifinale varrebbe 1030 ed il 42° posto virtuale, il passaggio in finale porterebbe l’azzurro a quota 1090, al 39° posto virtuale, infine la vittoria del torneo varrebbe il 36° posto virtuale a quota 1190. PROIEZIONI Classifica ATP Lorenzo Sonego 3 OTTOBRE Ranking lunedì ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) IOpen 2022 di tennis hanno visto la vittoria al primo turno di: l’azzurro sul cemento indoor in Bulgaria ha così incamerato 20 punti nel ranking ATP. Prosegue così perla risalita in: l’azzurro al momento nel ranking virtuale è 49°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 26 settembre era 45°. L’azzurro nel ranking si porta a quota 960, ma vincendo domani agli ottavi potrebbe portarsi a quota 985, salendo al 45° posto virtuale. L’approdo in semifinale varrebbe 1030 ed il 42° posto virtuale, il passaggio in finale porterebbe l’azzurro a quota 1090, al 39° posto virtuale, infine la vittoria del torneo varrebbe il 36° posto virtuale a quota 1190. PROIEZIONIATP3 OTTOBRE Ranking lunedì ...

