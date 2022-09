Incredibile de Magistris L' uno per cento? Un risultato straordinario

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) L'ottimismo è il sale della vita. Una massima che Luigi deha interpretato in modo un gocciolino esagerato. Perché va bene il think positive, doveroso non farsi abbattere dalle sconfitte e dalle avversità, ma, talvolta, servirebbe anche un filo di oggettività in più. “Il nostro è stato un inizio, abbiamo dato il massimo, però non c'era lo spazio per andare oltre, ma siamo stati dei visionari, e anche se ilè stato al di sotto del nostro auspicio per via del poco tempo necessario a farsi conoscere, noi non molleremo, costruiremo un campo aperto e saremo determinanti nella sconfitta delle destre”. È questa l'analisi che l'ex pm ed ex sindaco di Napoli delinea questo pomeriggio in un'intervista con l'agenzia di stampa AdnKronos, a due giorni dall'esito delle elezioni che ha visto Unione Popolare ...