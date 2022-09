Real, Benzema in via di recupero: a disposizione contro l’Osasuna (Di lunedì 26 settembre 2022) Novità sulle condizioni fisiche di Karim Benzema. Secondo il programma televisivo El Chiringuito TV, il francese sarebbe in via di recupero e il tecnico del Real, Carlo Ancelotti potrà averlo a disposizione per il match contro l’Osasuna. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Novità sulle condizioni fisiche di Karim. Secondo il programma televisivo El Chiringuito TV, il francese sarebbe in via die il tecnico del, Carlo Ancelotti potrà averlo aper il match. SportFace.

sportface2016 : #RealMadrid, #Benzema in via di recupero: a disposizione contro l'Osasuna - sportli26181512 : #Deschamps vota #Benzema: 'Merita il Pallone d'Oro': Il ct della #Francia incensa l'attaccante del Real Madrid, ind… - calciomercatoit : Il #RealMadrid guarda in Italia al dopo #Benzema: nel mirino #LautaroMartinez, #Vlahovic e #Osimhen #calciomercato - Lucas777cringe1 : @Gabriel82598355 @lucasfautino18 @retrancados Benzema é benzema Real Madri é real Madrid - Frances97873827 : @AntonelloAng @mattedinho2 Invece gli schemi del Real di Ancelotti ti piacciono? A me per esempio piace molto lo sc… -