Graziani a sorpresa | “Bremer o Kim? Il colpaccio lo hanno fatto loro”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il calciomercato estivo ha portato a Napoli diversi giocatori non proprio così conosciuti. Ladell’intero campionato è stata sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il talento georgiano classe 2001 è stato pagato solo 10 milioni di euro ed è stato il verodel calciomercato estivo. Ma non solo Kvaratskhelia è stato tra le sorprese di questo inizio stagione: il difensore sudcoreanoMin-jae sta facendo vedere delle ottime cose. Arrivato a Napoli per sostituire un colosso come Koulibaly, l’ex Fenerbahce non si èintimorire e ha dimostrato di valere i 20 milioni di euro spesi.Min-jae (FOTO – Getty Images) L’ex attaccante della Nazionale, Ciccio, intervenuto a Radio CRC, ha elogiato l’acquisto di, confrontandolo a quello di ...