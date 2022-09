ATP Sofia 2022, Geoffrey Blancaneaux supera Andreas Seppi e accede al tabellone principale (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente da fare per Andreas Seppi nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Sofia. Sul cemento bulgaro l’azzurro (n.245 del ranking) esce sconfitto dal match contro il francese Geoffrey Blancaneaux (n. 139 al mondo) con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 e non riesce dunque ad accedere al tabellone principale. L’inizio di partita è a senso unico: Seppi è subito lucido e in breve tempo vola sul 4-0 con i break nel primo e terzo game. Blancaneaux prova a scuotersi con il gioco del 4-1 e poi del 5-2, ma il nostro portacolori è attento e al secondo set point conquista il primo parziale con un netto 6-2. Nel secondo set le cose cambiano: il francese reagisce e, dopo aver rubato il servizio al suo avversario nel secondo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente da fare pernell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di. Sul cemento bulgaro l’azzurro (n.245 del ranking) esce sconfitto dal match contro il francese(n. 139 al mondo) con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 e non riesce dunque adre al. L’inizio di partita è a senso unico:è subito lucido e in breve tempo vola sul 4-0 con i break nel primo e terzo game.prova a scuotersi con il gioco del 4-1 e poi del 5-2, ma il nostro portacolori è attento e al secondo set point conquista il primo parziale con un netto 6-2. Nel secondo set le cose cambiano: il francese reagisce e, dopo aver rubato il servizio al suo avversario nel secondo ...

