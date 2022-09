MILAN INFORTUNATI | QUANDO TORNANO MAIGNAN | HERNANDEZ | TONALI E REBIC

(Di domenica 25 settembre 2022) Nel pieno della crisi della Juventus, Max Allegri ha lanciato una provocazione: “Provate a togliere alcinque titolari“. Il destino è stato dalla sua parte, a quanto pare, e magari il tecnico bianconero si accontenterà se anziché cinque, saranno tre o quattro. La sosta non ha portato buone notizie a Stefano Pioli, anche se la situazione forse è leggermente meno grave di quanto potesse apparire in un primo momento. Vediamo, uno per uno, come sono messi erientrano i vari, Kjaer,, Origi e, tralasciando i lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi che rivedremo soltanto nel 2023.FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS La situazione peggiore riguarda Mike: ...

...di sostituire un portiere nella lista in presenza di prognosi superiori ai 30 giorni (con il... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Tutti gliin A ..., arrivano buone notizie per il club rossonero dall'infermeria: ecco qual è la situazione La sosta per le nazionali non sta dando tregua al. Da Sandro Tonali fino ai ben più ...Ciprian Tatarusanu ha ufficialmente sostituito Mike Maignan nella rosa della Champions League del Milan in quanto il francese ha riportato un grave infortunio. Il Milan inizialmente aveva Mike Maignan ...La sfortunata parabola del difensore argentino: voluto da Stramaccioni, verrà scartato da Mazzarri. In rossonero non andrà meglio.