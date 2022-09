Zazzaroni: “Non ci sono più campioni, spazio solo a chi dà l’anima” (Di sabato 24 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale, ha parlato della situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 24 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Ivan, nel suo editoriale, ha parlato della situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

nikita82roma : @Ern4Pel Credo sia meglio che zazzaroni & co non parlino di federer. Non ne sono degni. - Massimo084 : @piellea @paolobertolucci @CorSport @rogerfederer Loro sn bravi e stasera gioca pure la nazionale di calcio in Spag… - SoSimoneeh : @paolobertolucci @CorSport @rogerfederer Il corriere dello sport con quel pupazzo di Zazzaroni come direttore, non… - friggio1983 : Non mi stupisco visto che Zazzaroni è più esperto di ballando sotto le stelle che di sport - mauromaurizmab : @paolobertolucci @CorSport @rogerfederer Per mia fortuna non leggo quella carta sa culo da tempo: era più facile ch… -