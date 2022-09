“Se non paghi ti diamo fuoco al negozio”: minacce ed estorsione ai danni di un commerciante (Di sabato 24 settembre 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato due fratelli, cittadini egiziani di 35 e 32 anni, gravemente indiziati del reato di estorsione in concorso ai danni del titolare di un’attività commerciale in zona Olgiata. La vittima, connazionale di 52 anni, ha denunciato ai Carabinieri di aver ricevuto telefonicamente una richiesta di denaro contante da parte dei due fratelli con la minaccia che, se non avesse pagato, avrebbero incendiato il suo negozio. Ieri sera, 23 settembre 2022, una volta effettuata la consegna del denaro contante, pari a 1.900 euro, i Carabinieri, che avevano organizzato un mirato servizio, sono intervenuti fermando i fratelli che sono stati trovati in possesso dell’intera somma appena ricevuta, che è stata recuperata e riconsegnata al 52enne. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato due fratelli, cittadini egiziani di 35 e 32 anni, gravemente indiziati del reato diin concorso aidel titolare di un’attività commerciale in zona Olgiata. La vittima, connazionale di 52 anni, ha denunciato ai Carabinieri di aver ricevuto telefonicamente una richiesta di denaro contante da parte dei due fratelli con la minaccia che, se non avesse pagato, avrebbero incendiato il suo. Ieri sera, 23 settembre 2022, una volta effettuata la consegna del denaro contante, pari a 1.900 euro, i Carabinieri, che avevano organizzato un mirato servizio, sono intervenuti fermando i fratelli che sono stati trovati in possesso dell’intera somma appena ricevuta, che è stata recuperata e riconsegnata al 52enne. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di ...

