San Casciano (FI) – Minore accusato di aggressione con tirapugni evade da una comunità. Arrestato

Nel corso del pomeriggio di ieri, i carabinieri di San Casciano Val di Pesa dopo lunghe ricerche hanno arrestato un 16enne che era stato arrestato per aggressione con un tirapugni il 27 febbraio scorso a Campi Bisenzio. Da quel periodo era stato in una comunità da cui è evaso. Il giovanissimo è stato associato all'Istituto penale per i minorenni in esecuzione dell'ordinanza della custodia cautelare in carcere in sostituzione del collocamento in comunità.