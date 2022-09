GF Vip 7 | un concorrente confessa il suo interesse per Pamela Prati

(Di sabato 24 settembre 2022) Ieri pomeriggio, 23 settembre 2022, Marco Bellavia si è lasciato andare ad alcuni commenti più che positivi nei confronti della Pamelona Nazionale. Di fatti, Marco eerano fuori a prendere un po’ di sole, quando la De Donà ha chiesto espressamente all’ex conduttore di Bim Bum Bam cosa pensasse di. Lui senza alcun problema ha descrittocome una persona da scoprire e fantastica. La stessaha dichiarato in quel momento di essere single per scelta, da circa 5 anni e Marco in quel momento le ha detto che non può precludersi la possibilità di innamorarsi in questi giorni.a quel punto con tono scherzoso ha ipotizzato che potrebbe innamorarsi di lui. Nascerà dunque qualcosa tra i due? Sarà la volta buona che verrà archiviato definitivamente il caso Mark Caltagirone? Dello ...

redazionerumors : Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha ricevuto moltissime criti… - redazionerumors : Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha ricevuto moltissime criti… - ParliamoDiNews : “Voglio andare via”. Caos al GF Vip 7, la concorrente pronta già al passo d’addio #24Settembre #TELEVISIONE - infoitcultura : Concorrente del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini riceve la diffida di Elettra Lamborghini - IsaeChia : #GfVip 7, un concorrente confessa l’interesse nei confronti Pamela Prati: “È fantastica!” -

Ascolta questo articolo L'attesa è finalmente finita, il Gfha riaperto di nuovo i battenti con le prime due puntate della nuova stagione. Condotto ancora ... che un nuovosembra essersi ...Conosciamo meglio Antonino Spinalbese , uno degli inquilini della Casa del Grande Fratello! Antonino Spinalbese: Ecco chi è ildel Grande FratelloAntonino Spinalbese nasce a Torre del Greco, in Campania, sotto il segno zodiacale dell'Acquario, il 1° febbraio del 1995; ha quindi 27 anni . Il maggiore di tre ...GF Vip Nella notte il primo litigio a causa dell'amore che si presenta anche in questa edizione e forma una spaccatura ...