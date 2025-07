Va a pescare | lo trovano morto

Tragedia sulle sponde del canale Muzza: un pescatore di 78 anni di Rivolta d’Adda, uscito per una tranquilla giornata di pesca, non è più tornato a casa. Ritrovato senza vita nel canale, si ipotizza un malore improvviso come causa di questa tragica perdita. Gli accertamenti sulla dinamica sono in corso, mentre la comunità piange la perdita di un uomo amato e stimato.

Esce per andare a pesca e non fa ritorno a casa, pescatore 78 enne di Rivolta d’Adda ritrovato senza vita nel canale Muzza. L’ipotesi più probabile quella di un improvviso malore, occorso all’uomo mentre pescava sulle sponde del canale a Truccazzano, poco lontano dal ponte della Rivoltana. L’uomo aveva a quanto risulta delle patologie pregresse, ulteriori conferme potrà dare l’esame sulla salma. Sulla dinamica del fatto gli accertamenti sono in carico ai carabinieri di Pioltello. Il fatto risale all’altra sera. L’anziano, pensionato, viveva a Rivolta d’Adda. L’altro pomeriggio, a quanto ricostruito, era uscito di casa come spesso faceva per raggiungere le sponde del canale Muzza, sul versante di Truccazzano, dove trascorreva ore a pescare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Va a pescare: lo trovano morto

