"Che rapporto ha con Mbappé?", Neymar non risponde e va via scocciato (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco la questione relativa al rapporto tra Neymar e Kylian Mbappé. Nonostante siano state smentite le voci su alcune tensioni tra i due, la situazione sembra ancora essere abbastanza delicata. Dopo il successo in amichevole del Brasile sul Ghana, l'attaccante verdeoro è stato intervistato nella zona mista e, tra le varie domande, i giornalisti gli hanno chiesto anche come vada il suo rapporto con il francese. Di fronte al quesito "Che rapporto hai con Kylian Mbappé?", Neymar ha fatto una smorfia e se n'è andato via visibilmente scocciato. In other news.. When Neymar was asked about Mbappe pic.twitter.com/YnYY761EBj — George Addo Jnr (@addojunr) September 23, 2022

