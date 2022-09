Bill Gates e quelle ingerenze sulla gestione pandemica (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – All’interno della trasmissione “1984 – Piano di Fuga” di Francesco Borgonovo su Byoblu, è andato in onda un video di Luca Donadel che inquadra le ingerenze sulla gestione mondiale pandemica di Bill Gates. Donadel pone una domanda: “Gates è una persona che ha il dono della preveggenza oppure semplicemente ha abbastanza potere da far diventare le sue ‘previsioni’ realtà?”. Bill Gates: preveggenza o potere? L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarò il coronavirus una pandemia l’11 marzo del 2020. Solo otto giorni dopo, Bill Gates scriveva sul suo blog: “Alla fine avremo dei certificati digitali per mostrare chi è guarito, chi ha fatto un tampone o quando abbiamo fatto il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – All’interno della trasmissione “1984 – Piano di Fuga” di Francesco Borgonovo su Byoblu, è andato in onda un video di Luca Donadel che inquadra lemondialedi. Donadel pone una domanda: “è una persona che ha il dono della preveggenza oppure semplicemente ha abbastanza potere da far diventare le sue ‘previsioni’ realtà?”.: preveggenza o potere? L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarò il coronavirus una pandemia l’11 marzo del 2020. Solo otto giorni dopo,scriveva sul suo blog: “Alla fine avremo dei certificati digitali per mostrare chi è guarito, chi ha fatto un tampone o quando abbiamo fatto il ...

