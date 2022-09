Tutti indagati, nessuno escluso: questa volta Striscia l’ha fatta davvero grossa (Di venerdì 23 settembre 2022) Striscia Per la seconda volta nel giro di qualche mese, il tribunale di Monza ha ordinato il sequestro del noto telegiornale satirico. Nel registro degli indagati con l’accusa di diffamazione appare questa volta anche Gerry Scotti. Insieme a lui, vi sono anche in questo caso Antonio Ricci, Enzo Iachetti, Ezio Greggio, e Antonio Montanari (noto come il mago Casanova). La battaglia legale intrapresa dal tribunale lombardo sembrerebbe essere partita da una denuncia da parte dell’avvocato di Claudio Baglioni, Gabriele Minniti, al fine di contestare la presunta diffamazione da parte di Striscia La Notizia nei confronti del cantante, reso oggetto di diversi servizi, all’interno di ben due puntate, che ruotano intorno al suo libro “incriminato”, il quale Gerry Scotti invitava, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 settembre 2022)Per la secondanel giro di qualche mese, il tribunale di Monza ha ordinato il sequestro del noto telegiornale satirico. Nel registro deglicon l’accusa di diffamazione appareanche Gerry Scotti. Insieme a lui, vi sono anche in questo caso Antonio Ricci, Enzo Iachetti, Ezio Greggio, e Antonio Montanari (noto come il mago Casanova). La battaglia legale intrapresa dal tribunale lombardo sembrerebbe essere partita da una denuncia da parte dell’avvocato di Claudio Baglioni, Gabriele Minniti, al fine di contestare la presunta diffamazione da parte diLa Notizia nei confronti del cantante, reso oggetto di diversi servizi, all’interno di ben due puntate, che ruotano intorno al suo libro “incriminato”, il quale Gerry Scotti invitava, ...

