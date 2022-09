NBA | LEONARD PRONTO AL RIENTRO | I CLIPPERS VOGLIONO SOGNARE

(Di venerdì 23 settembre 2022) È rimasto a guardare per un anno intero, un po’ come avvenne già nella stagione 2017-18 quando ormai il rapporto con i San Antonio Spurs era logoro e destinato a esaurirsi in fretta. Ma stavolta è stato tutto diverso, anche se l’auspicio di Kawhiè che il ritorno possa rivelarsi tanto felice quanto vincente, proprio come avvenne nel 2018-19 a Toronto: allora il talento californiano fu l’artefice dello storico trionfo alle Finals dei Raptors, adesso proverà a ripetersi con i Los Angelesche dopo un’annata vissuta in anticamera, aspettando il ritorno della sua pepita più preziosa, ha voglia di regalarsi un vero e proprio giro di giostra. Dopotutto Steve Ballmer voleva proprio arrivare a vivere tutto questo quando, nell’estate del 2019, convinse Kawhi a fare ritorno nella “sua” Los Angeles, facendogli passare l’idea di andare dagli odiati ...

Dopo più di un anno d'assenza, Leonard vede la fine dell'incubo ma i Clippers predicano la calma: "Serve un approccio graduale" Buone notizie in casa Los Angeles Clippers: lo staff medico ha autorizza ...