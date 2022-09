Gf Vip 7, ‘posso toccarle?’: la risposta di Elenoire spiazza tutti (Di venerdì 23 settembre 2022) Il GF Vip 7 ha accolto in casa nuovi concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria. Il giovane è diventato subito virale su Twitter, dove un momento condiviso con Elenoire Ferruzzi ha fatto il giro dei social. LEGGI ANCHE: – Gf Vip 7, Giulia Salemi ‘sabotata’ durante la puntata? L’errore della regia fa infuriare i fan “Mi sono svegliata da due minuti e la prima cosa che vedo è questo video, questo cast è totalmente sconnesso, grazie Alfonso” ha twittato un utente, condividendo la scena in cui Edoardo Donnamaria chiede ad Elenoire Ferruzzi se può toccarle le unghie e lei risponde che no, non può, ma che può toccarle invece il seno. Elenoire infatti possiede delle unghie lunghissime, di cui lei stessa va molto fiera: “Sono la massima espressione della mia libertà Ovvio che sono mie, Ormai fanno parte di me, non saprei nemmeno vdermi ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 settembre 2022) Il GF Vip 7 ha accolto in casa nuovi concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria. Il giovane è diventato subito virale su Twitter, dove un momento condiviso conFerruzzi ha fatto il giro dei social. LEGGI ANCHE: – Gf Vip 7, Giulia Salemi ‘sabotata’ durante la puntata? L’errore della regia fa infuriare i fan “Mi sono svegliata da due minuti e la prima cosa che vedo è questo video, questo cast è totalmente sconnesso, grazie Alfonso” ha twittato un utente, condividendo la scena in cui Edoardo Donnamaria chiede adFerruzzi se può toccarle le unghie e lei risponde che no, non può, ma che può toccarle invece il seno.infatti possiede delle unghie lunghissime, di cui lei stessa va molto fiera: “Sono la massima espressione della mia libertà Ovvio che sono mie, Ormai fanno parte di me, non saprei nemmeno vdermi ...

MagaMagaoz : Posso comprendere i giovani che vogliono affacciarsi al mondo della televisione,ma non comprenderò mai queste perso… - cosdam03 : Sto vedendo il gf dopo anni e posso dire che sti vip hanno rotto il cazzo, io voglio gli sconosciuti - midnightkn : In compenso posso stare a casa a guardare il gf vip alè oh oh - diavolisempre : Comunque posso dire che il sistema del @acmilan della vendita dei biglietti dove appaiono finti sold out per costri… - quellaconlam : e posso dire? fosse stata lei un'altra qualsiasi vip ci sarebbero i forconi fuori da casa di Kanye, ma siccome è un… -

Wanda Nara e Icardi si separano: "Momento doloroso". L'annuncio su Instagram Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più". Non ci saranno ulteriori "puntate" di questa telenovela. L'amore si è spento, ed è arrivato il momento di andare avanti. Senza ... Wanda Nara e Mauro Icardi si separano/ Lei su Instagram: 'Meglio saperlo da me' Icardi e Wanda Nara nei guai/ Rogo di mobili nella villa di Como: vip denunciati Un messaggio ... Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio '. Wanda Nara e Mauro Icardi, sesto figlio dopo la "... Vento nuovo Sto organizzando le cose per il divorzio perché non nepiù". Non ci saranno ulteriori "puntate" di questa telenovela. L'amore si è spento, ed è arrivato il momento di andare avanti. Senza ...Icardi e Wanda Nara nei guai/ Rogo di mobili nella villa di Como:denunciati Un messaggio ... Non nepiù, per questo sto facendo il divorzio '. Wanda Nara e Mauro Icardi, sesto figlio dopo la "... Shark Emcee: torna il rapper campano con “Vip”