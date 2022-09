Riposta in qualche cassetto e dimenticata? Tutto quello che bisogna fare

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ormai siamo agli sgoccioli e dopo un’estate di campagna elettorale sulla spiaggia, domenica prossima, 25 settembre si torna a votare per il rinnovo del Parlamento. Un appuntamento importante che sarà limitato a un giorno solo, dalle 7 alle 23. X Andare a votare preparati: cosa sapere sulla tessera elettorale Per arrivare al seggio e non trovarsi nelle condizioni di non poter votare, come è noto, bisognerà portare con sé e presentare un ...