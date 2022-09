“GFVip 7”, Attilio Romita spara a zero sulla regina: cos’è successo (Di giovedì 22 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da pochissimi giorni e già è finita ala centro delle polemiche: si è rischiato un incidente internazionale. Uno dei protagonisti del GFVip 7, Attilio Romita, chiacchierando con gli altri Vipponi ha fatto delle osservazioni molto particolari nei confronti della regina Elisabetta II, scomparsa l’8 Settembre 2022. L’ex giornalista ha tirato in ballo la famiglia reale inglese, riservando loro parole al vetriolo che la regia ha prontamente scelto di censurare nelle repliche, ma sui social è diventato subito virale il video integrale. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto. ( dopo le foto) Il Grande Fratello Vip è iniziato da soli due giorni, ma Attilio Romita ha già alzato il primo polverone di polemiche. Dopo sole 48 ore è ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da pochissimi giorni e già è finita ala centro delle polemiche: si è rischiato un incidente internazionale. Uno dei protagonisti del7,, chiacchierando con gli altri Vipponi ha fatto delle osservazioni molto particolari nei confronti dellaElisabetta II, scomparsa l’8 Settembre 2022. L’ex giornalista ha tirato in ballo la famiglia reale inglese, riservando loro parole al vetriolo che la regia ha prontamente scelto di censurare nelle repliche, ma sui social è diventato subito virale il video integrale. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto. ( dopo le foto) Il Grande Fratello Vip è iniziato da soli due giorni, maha già alzato il primo polverone di polemiche. Dopo sole 48 ore è ...

