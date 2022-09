Elezioni, tutto quest’agitarsi interno una cosa la dice: chiunque vinca faticherà a governare (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo oramai a pochi giorni dalle Elezioni ed è sconsolante registrare due dati: il Pd e FdI si scontrano – dire si confrontano sarebbe esagerato – a ogni piè sospinto e la sensazione che se ne ricava è che il Pd, nonostante Letta, che non è riuscito a fare del suo partito una forza coalizionale, dimostra di non avere né un fronte per lo scontro con la destra né una proposta programmatica organica, limitandosi a evocare un simil-Ulivo e a innalzare il richiamo a Mario Draghi; il secondo è che vi è una competizione all’interno dei due campi. Quello tra Salvini e Meloni è quotidiano, come pure la polemica tra il Pd e il duo Renzi-Calenda. La Bonino, Fratoianni, Bonelli, Lupi, Toti appaiono come appendici abbastanza sfigurate. Forza Italia, poi, ha una postura vintage e nonostante che Berlusconi vanti grandi successi e un seguito vastissimo su TikTok ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo oramai a pochi giorni dalleed è sconsolante registrare due dati: il Pd e FdI si scontrano – dire si confrontano sarebbe esagerato – a ogni piè sospinto e la sensazione che se ne ricava è che il Pd, nonostante Letta, che non è riuscito a fare del suo partito una forza coalizionale, dimostra di non avere né un fronte per lo scontro con la destra né una proposta programmatica organica, limitandosi a evocare un simil-Ulivo e a innalzare il richiamo a Mario Draghi; il secondo è che vi è una competizione all’dei due campi. Quello tra Salvini e Meloni è quotidiano, come pure la polemica tra il Pd e il duo Renzi-Calenda. La Bonino, Fratoianni, Bonelli, Lupi, Toti appaiono come appendici abbastanza sfigurate. Forza Italia, poi, ha una postura vintage e nonostante che Berlusconi vanti grandi successi e un seguito vastissimo su TikTok ...

