Calendario Nations League calcio oggi: orari partite 22 settembre, programma, dove vederle in tv e streaming (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo un lungo periodo di pausa, la Nations League è pronta a tornare con la quinta giornata della fase a gironi del torneo calcistico continentale riservato alle nazionali. In questo giovedì 22 settembre saranno ben 10 le partite in agenda: una alle 16, una alle 18 e otto alle 20.45; con tanti occhi puntati sui big match Croazia-Danimarca, Francia-Austria e Belgio-Galles, a cui aggiungere Polonia-Olanda Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match in programma e quali saranno le partite visibili in tv e in streaming in questo giovedì 22 settembre 2022. Francia-Austria sarà visibile integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, mentre tutte le altre partite delle 20.45 saranno visibili con l’opzione Diretta ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo un lungo periodo di pausa, laè pronta a tornare con la quinta giornata della fase a gironi del torneo calcistico continentale riservato alle nazionali. In questo giovedì 22saranno ben 10 lein agenda: una alle 16, una alle 18 e otto alle 20.45; con tanti occhi puntati sui big match Croazia-Danimarca, Francia-Austria e Belgio-Galles, a cui aggiungere Polonia-Olanda Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match ine quali saranno levisibili in tv e inin questo giovedì 222022. Francia-Austria sarà visibile integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, mentre tutte le altredelle 20.45 saranno visibili con l’opzione Diretta ...

