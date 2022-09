Strage Viareggio, sentenza appello: Moretti non responsabile della velocità del treno. Ma gli è stata inflitta una condanna a 5 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) La sentenza c'è stata dopo rinvio dalla Cassazione a un nuovo appello per ridefinire le condanne rispetto alla prescrizione dell'accusa di omicidio plurimo colposo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lac'èdopo rinvio dalla Cassazione a un nuovoper ridefinire le condanne rispetto alla prescrizione dell'accusa di omicidio plurimo colposo L'articolo proviene da Firenze Post.

