Come Ripristinare impostazioni predefinite (e dati) su iPhone e iPad (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'iPhone funziona generalmente bene, senza richiedere interventi da parte dell'utente, se non per mantenere memoria libera. Anche se Apple ha reso le cose semplici (anche bloccando molte possibilità di personalizzazione), può capitare di ritrovarsi con un'app che non si aggiorna, con il volume azzerato, con mancate notifiche e con difficoltà a accedere a internet in Wi-Fi o tramite connessione dati. Inoltre è possibile che ancora che vi siano malfunzionamenti di vario tipo, con l'iPhone che si spegne da solo oppure che non si carica, oppure che si blocca. In tutti questi casi o anche solo quando è stata cambiata un'opzione che non si ricorda più dove si trova, è sempre possibile fare un reset delle impostazioni per cancellare tutti i dati oppure soltanto per Ripristinare le ...

