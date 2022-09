Come e perché Damilano è entrato in Rai: adesso si capisce tutto... (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un giorno tutto questo sarà tuo, deve avergli detto Carlo Fuortes quando Marco Damilano ha firmato il succulento contratto con la Rai. Si era chiusa una porta, si è aperto il classico portone. Il protagonista dell'ennesimo scivolone in Rai è rimasto pochissimi giorni disoccupato. Per ben 21 anni ha lavorato all'Espresso, di cui è stato anche direttore. Un mattino ha preso carta e penna e si è dimesso «per difendere la democrazia». Aveva già l'accordo in tasca con viale Mazzini? Accà nisciuno è fesso. La missione a difesa "della democrazia" ha deciso di portarla in Rai. Prima lo pagavano i lettori dell'Espresso, ora i cittadini italiani che versano in bolletta il canone. Le voci di dentro raccontano del paracadute rosso che è stato immediatamente trovato per Damilano, cose che capitano ai giornalisti più fortunati e "de sinistra". Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un giornoquesto sarà tuo, deve avergli detto Carlo Fuortes quando Marcoha firmato il succulento contratto con la Rai. Si era chiusa una porta, si è aperto il classico portone. Il protagonista dell'ennesimo scivolone in Rai è rimasto pochissimi giorni disoccupato. Per ben 21 anni ha lavorato all'Espresso, di cui è stato anche direttore. Un mattino ha preso carta e penna e si è dimesso «per difendere la democrazia». Aveva già l'accordo in tasca con viale Mazzini? Accà nisciuno è fesso. La missione a difesa "della democrazia" ha deciso di portarla in Rai. Prima lo pagavano i lettori dell'Espresso, ora i cittadini italiani che versano in bolletta il canone. Le voci di dentro raccontano del paracadute rosso che è stato immediatamente trovato per, cose che capitano ai giornalisti più fortunati e "de sinistra". Da ...

