Antonella Fiordelisi provoca Pamela Prati | lo spettro di Mark Caltagirone

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ha proprio deciso di far scattare i nervi di. Al Grande Fratello Vip 7 l’ex soubrette del Bagaglino si comporta esattamente come la prima volta che partecipò al reality di Canale 5: sta in disparte per la maggior parte del tempo e non si relaziona tanto con gli altri se non quando decide lei e con le modalità sue. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Ma l’influencer ex di Francesco Chiofalo non ci sta. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7contro: “Non vuole partecipare perché magari poi chiediamo di” Ieri sera i concorrenti stavano giocando tutti insieme ad “Obbligo o Verità“. Tutti, tranne una. Infatti la ...