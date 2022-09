Serena sulla lotta Scudetto: “Napoli e Milan sicuramente, occhio anche…” (Di martedì 20 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Repubblica dall'ex attaccante, Aldo Serena, in merito alla lotta Scudetto. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Repubblica dall'ex attaccante, Aldo, in merito alla

PianetaMilan : #Serena sulla lotta #Scudetto: “#Napoli e @acmilan sicuramente, occhio anche…” #milan #acmilan #sempremilan - AleZanza : @Serena_V8 @trash_italiano La signora che non sa fare nulla è una vita che fa il suo mestiere ed è ancora sulla cresta dell’onda… - tuttointer24 : Serie A, Serena sulla lotta scudetto: “Inter e Juventus non le taglio fuori” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Serie A, Serena sulla lotta scudetto: “Inter e Juventus non le taglio fuori” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Serie A, Serena sulla lotta scudetto: “Inter e Juventus non le taglio fuori” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -