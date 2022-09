Pnrr, le linee guida per i percorsi IeFP e IFTS Sistema duale. Il decreto in Gazzetta Ufficiale (Di martedì 20 settembre 2022) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre il decreto del 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) Pubblicato nelladel 19 settembre ildel 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con leper la programmazione e attuazione deidi istruzione e formazione professionale () e di istruzione e formazione tecnica superiore () in modalità. L'articolo .

