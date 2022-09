Cremonese-Lazio oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 18 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Cremonese-Lazio, partita valida per la settima giornata della Serie A 2022/2023. Scontro che mette di fronte i lombardi e i biancocelesti: i padroni di casa vogliono approfittare del momento negativo dei biancocelesti dopo la grave sconfitta in Europa. Calcio d’inizio oggi, domenica 18 settembre, alle ore 15:00 presso lo Stadio Zini di Cremona. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn 3 (216 di Sky). Non è prevista alcuna diretta in chiaro. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, partita valida per la settima giornata della. Scontro che mette di fronte i lombardi e i biancocelesti: i padroni di casa vogliono approfittare del momento negativo dei biancocelesti dopo la grave sconfitta in Europa. Calcio d’inizio, domenica 18 settembre, alle ore 15:00 presso lo Stadio Zini di Cremona. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn 3 (216 di Sky). Non è prevista alcunain chiaro. I TELECRONISTI SportFace.

