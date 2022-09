Caso Richetti, lite social Picierno-Calenda (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta via Twitter tra Pina Picierno e Carlo Calenda sulla vicenda che vede coinvolto il senatore di Azione Matteo Richetti. “Oggi @carloCalenda si è svegliato e ha diffuso la querela che #Richetti ha presentato alla donna che lo accusa di molestie definendola ‘una squilibrata’. Un atteggiamento riprovevole e patriarcale che punta a vittimizzare la donna e ad assolvere il presunto molestatore #metoo”, scrive la vice presidente del Parlamento europeo, del Pd. A stretto giro arriva la replica del leader di Azione, sempre via social: “No Pina, io ho difeso una persona perbene attaccata con un’intervista anonima. Una persona che da un anno è vittima di stalking che ha denunciato mentre non è stato denunciato. E tu stai semplicemente strumentalizzando tutto ciò ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta via Twitter tra Pinae Carlosulla vicenda che vede coinvolto il senatore di Azione Matteo. “Oggi @carlosi è svegliato e ha diffuso la querela che #ha presentato alla donna che lo accusa di molestie definendola ‘una squilibrata’. Un atteggiamento riprovevole e patriarcale che punta a vittimizzare la donna e ad assolvere il presunto molestatore #metoo”, scrive la vice presidente del Parlamento europeo, del Pd. A stretto giro arriva la replica del leader di Azione, sempre via: “No Pina, io ho difeso una persona perbene attaccata con un’intervista anonima. Una persona che da un anno è vittima di stalking che ha denunciato mentre non è stato denunciato. E tu stai semplicemente strumentalizzando tutto ciò ...

