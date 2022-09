Live Salernitana-Lecce 0-0 | Nicola si affida a Piatek e Dia

(Di venerdì 16 settembre 2022)apre la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta. Un venerdì sera con incrocio pericoloso in un Arechi tutto esaurito. Baroni cerca la prima vittoria in...

VoceGiallorossa : ????LIVE Serie A - Tra poco @OfficialUSS1919-@OfficialUSLecce apre la 7ª giornata #ASRoma #Vocegiallorossa… - VivInterNews : RT @internewsit: LIVE Serie A - Salernitana-Lecce apre la settima giornata: le formazioni - - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Salernitana-Lecce: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Salernitana-Lecce: live report, formazioni e dettagli - sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 Salernitana-Lecce: granata con la coppia Piatek-Dia in attacco -

Laha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino - rispetto ...Probabili formazioni- LecceSALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. NicolaLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; ...C'è Salernitana-Lecce ad aprire la settima giornata del campionato di Serie A. Da una parte la formazione di Davide Nicola, reduce da tre pareggi di fila, l'ultimo ...Alle 20:45 ci sarà la sfida Salernitana - Lecce. Ecco le formazioni ufficiali: Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn Daniliuc Gyomber; Candreva L.Coulibaly Maggiore Vilhena Mazzocchi; Piatek Dia.