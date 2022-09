CIV Mugello | Q1 | Delbianco davanti a Pirro per 10 millesimi in SBK

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Gran giro di Alessandro Delbianco nella prima sessione di qualifiche del CIV Superbike al Mugello, che firma la pole provv… - gponedotcom : Gran giro di Alessandro Delbianco nella prima sessione di qualifiche del CIV Superbike al Mugello, che firma la pol… - forix : CIV Moto3, Mugello/3, free practice: Vicente Perez (BeOn/Yamaha), 1'59.507, 157.999 km/h - forix : CIV SS, Mugello/3, free practice: Roberto Mercandelli (Yamaha), 1'53.786, 165.943 km/h - forix : CIV SB, Mugello/3, free practice: Michele Pirro (Ducati), 1'51.496, 169.351 km/h -

Ricomincia l'azione sul circuito del, dove nel corso del venerdì pomeriggio si sono svolte le Qualifiche 1 del quinto round del Campionato Italiano Velocità . Con un meteo altamente variabile, ecco quali sono stati i piloti più ...Il(Campionato Italiano Velocità) torna in pista dopo la lunga pausa estiva, il 17 e 18 settembre , tra le colline toscane sul tracciato di Barberino del. Il pluricampione italiano Massimo ...Il pilota Aprilia firma la pole provvisoria sulla pista toscana nella classe regina davanti al campione in carica. Ecco i migliori del venerdì di tutte e cinque le categorie ...SBK: Gran giro di Alessandro Delbianco nella prima sessione di qualifiche del CIV Superbike al Mugello, che firma la pole provvisoria per appena 10 millesimi sul capo-classifica di campionato Michele ...