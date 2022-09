X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 15 settembre su Tv8 (in chiaro) (Di giovedì 15 settembre 2022) Appassionati di X-Factor, ci siamo. Il talent show tra i più amati della tv è pronto a tenerci compagnia a partire da stasera, giovedì 15 settembre 2022. Con i giudici Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini il programma promette spettacolo assicurato. Ma chi sarà alla fine a vincere la nuova edizione? Tenetevi forte dunque, X Factor sta per decollare! Leggi anche: X Factor 2022, come vedere le Audizioni in diretta tv oggi in chiaro e streaming: orario e giorno replica Tv8 quando va in onda X Factor Come di consueto il programma va in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno. Per vedere X Factor (qui tutte le anticipazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Appassionati di X-, ci siamo. Il talent show tra i più amatitv è pronto a tenerci compagnia a partire da stasera, giovedì 15. Con i giudici Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini il programma promette spettacolo assicurato. Ma chi sarà alla fine a vincere la nuova edizione? Tenetevi forte dunque, Xsta per decollare! Leggi anche: X, comele Audizioni in diretta tv oggi ine streaming: orario e giornoTv8va in onda XCome di consueto il programma va in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno. Per(qui tutte le anticipazioni ...

IlContiAndrea : Al via stasera X Factor 2022: abbiamo visto in anteprima la puntata di debutto. Ecco com’è - Le Interviste ai giudi… - CorriereCitta : X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 15 settembre su Tv8 (in chiaro) - grillobiagio2 : RT @IlContiAndrea: Al via stasera X Factor 2022: abbiamo visto in anteprima la puntata di debutto. Ecco com’è - Le Interviste ai giudici e… - rtl1025 : ???? Tutto pronto per stasera con la prima puntata di audizioni di @XFactor_Italia! ?? Oggi sono passati a trovarci i… - movietele : #XFactor2022 #XF2022, Audizioni al via su #SkyUno e #NOW. Conduce #FrancescaMichielin. Giudici #Fedez,… -