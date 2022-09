Napoli | la bellezza concreta

(Di giovedì 15 settembre 2022) Non si sta in testa in Champions e in campionato per caso, dopo aver steso Liverpool e Rangers e aver segnato in serie A più gol di tutti, tredici, e averne subiti solo quattro. Questa è salute, cioè ...

Nello storico stadio di Ibrox, contro un gruppo di corridori tecnicamente modesti, ilha dimostrato ancora una volta di stare una spanna in su rispetto all'avversario di turno. Non vuol dire ...... primi in Serie A, i campioni d'Italia arrivano quasi al top alla sfida col. SOLO SU RIGORE ... fino a segnare il gol del 2 - 1 , anche questo di una straordinaria. Palla in area di ... SKY - Capello: "La bellezza del Napoli Tutti si aiutano, c'è un altro spirito rispetto alla Juve" Non si sta in testa in Champions e in campionato per caso, dopo aver steso Liverpool e Rangers e aver segnato in serie A più gol di tutti, tredici, e averne subiti solo quattro. Questa è salute, cioè ...Fabio Capello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Rangers-Napoli. c: “ Nel Napoli mancava il centravanti titolare e non te ne sei accorto. Vuol dire che la squadra funziona e ...