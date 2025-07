Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street Milano +0,7%

Le Borse europee confermano il trend positivo, nonostante l'apertura in calo di Wall Street, mentre gli investitori monitorano attentamente le tensioni sui dazi annunciati da Donald Trump. Con attese crescenti sulle prime comunicazioni in vista della scadenza del 9 luglio, i mercati mostrano fiducia, spingendo l'indice Stoxx 600 e le principali valute. Milano si inserisce tra le piazze più brillanti: quale sarà il prossimo passo delle borse europee?

Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio in calo di Wall Street. I mercati restano in attesa degli sviluppi sui dazi annunciati da Donald Trump. Nelle prossime ore saranno inviate le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali. Dollari in rialzo sulle principali valute con l'euro che scende a 1,1737. L'indice stoxx 600 sale dello 0,2%. Positive Francoforte (+0,8%), Milano (+0,7%), Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%). Debole Londra (-0,1%). I listini sono sostenuti dalle banche (+0,9%) e dalle assicurazioni (+0,8%). Bene anche il settore tecnologico (+0,8%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net