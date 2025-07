Texas la polizia nell' area del campo estivo allagato | 27 i morti

Nel cuore del Texas centrale, la devastazione causata dall’allagamento al campo estivo di Camp Mystic ha lasciato un bilancio drammatico e ancora in evoluzione: 27 giovani e accompagnatori tragicamente scomparsi e un numero di vittime destinato ad aumentare. La lotta contro le inondazioni e le ricerche dei dispersi continuano senza sosta, mentre il governatore e le autorità locali si impegnano a rispondere a questa emergenza senza precedenti.

Il rischio di inondazioni potenzialmente letali è ancora elevato nel Texas centrale, con ulteriori piogge in arrivo. La ricerca dei dispersi continua dopo il diluvio nel fine settimana che ha ucciso almeno 82 persone, compresi bambini nei campi estivi. La direzione di Camp Mystic ha fatto sapere che 27 tra ragazzine e accompagnatori hanno perso la vita. Le autorità affermano che il bilancio delle vittime aumenterà sicuramente. Il governatore Greg Abbott afferma che oltre 40 persone risultano disperse. La zona colpita è nella contea di Kerr, dove un muro d’acqua si è riversato lungo il fiume Guadalupe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, la polizia nell'area del campo estivo allagato: 27 i morti

