Sfilate Haute Couture di Parigi | pioggia di star in front row e c' è anche Chiara Ferragni

La Settimana dell'Alta Moda di Parigi è ufficialmente iniziata, trasformando la città in un palcoscenico glamour e scintillante. Pioggia di star in front row, da Chiara Ferragni a Dua Lipa, tutte pronte a vivere e condividere le emozioni delle sfilate più esclusive. Tra avant-garde e eleganza senza tempo, il cuore della moda batte forte sotto il cielo parigino, annunciando momenti di stile indimenticabili. La fashion week parigina si conferma sempre più un imprescindibile appuntamento di tendenza.

È ufficialmente iniziata la settimana dell'Alta Moda di Parigi. Tante le star già arrivate in città per godersi i fashion show in calendario. Da Chiara Ferragni a Cooper Koch, da Dua Lipa a Philippine Leroy-Beaulieu, ecco tutte le celeb avvistate nei front row.

Chiara Ferragni torna alle sfilate Couture di Parigi con il look da quasi 20mila euro - Chiara Ferragni è tornata alle sfilate di Haute Couture, lo ha fatto durante la Paris Fashion Week in occasione dello show di Schiaparelli che si è tenuto ... Segnala fanpage.it

Chiara Ferragni è una vera icona di stile a Parigi con l’abito Haute Couture firmato Schiaparelli - Chiara Ferragni è una vera icona di stile a Parigi con l’abito Haute Couture firmato Schiaparelli. myluxury.it scrive