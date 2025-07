Davide Ancelotti a un passo dalla panchina del Botafogo

Davide Ancelotti sta per intraprendere una nuova avventura internazionale, lasciando alle spalle la familiarità europea per approdare in Brasile. A Rio de Janeiro, il giovane allenatore si prepara a guidare il Botafogo, segnando un capitolo importante nella sua carriera e consacrandosi come protagonista del calcio sudamericano. Un’opportunità unica che potrebbe aprire le porte a successi futuri e consolidare il suo nome nel panorama globale.

Rio de Janeiro (Brasile), 7 luglio 2025 – Comincerà dal Brasile la carriera da capo allenatore di Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo, ex tecnico del Real, non proseguirà però l’avventura assieme al padre sulla panchina verdeoro della Seleçao, ma diventerà già in questi giorni il nuovo tecnico del Botafogo. Reduce dall’eliminazione dal Mondiale per club, subita agli ottavi di finale nel derby brasiliano contro il Palmeiras e attualmente ottavo nel Brasilerao – il massimo campionato nazionale brasiliano – i l club con sede a Rio de Janeiro ha infatti deciso di esonerare mister Renato Paiva – arrivato in bianconero soltanto a febbraio – e affidare all’allenatore emiliano classe 1989 la propria guida tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Davide Ancelotti a un passo dalla panchina del Botafogo

