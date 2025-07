Così gli investimenti per la Difesa sostengono il Pil Il report di Oxford Economics

Gli investimenti nella difesa non solo rafforzano la sicurezza, ma anche stimolano l’economia. Uno studio di Oxford Economics rivela che nel 2024, BAE Systems ha generato un impatto di 13,7 miliardi di sterline sul PIL britannico, pari allo 0,5%. Questo dimostra come la difesa possa essere un motore di crescita e innovazione, creando occupazione e opportunità. Secondo i dati, investire in difesa è un investimento nel futuro economico del Paese.

Investire nella Difesa significa (anche) sostenere l’economia. Questo quanto emerso da uno studio realizzato da Oxford Economics che aveva l’obiettivo di stimare il contributo del più grande attore industriale europeo (BAE Systems) alla crescita del Prodotto interno lordo britannico. Nel 2024 BAE ha infatti generato un impatto complessivo di 13,7 miliardi di sterline sul Pil del Regno Unito, pari allo 0,5% dell’intera economia nazionale. Secondo quanto evidenziato nel report, 4,2 miliardi provengono dalle attività dirette dell’azienda, mentre 4,8 miliardi dal valore aggiunto della catena di approvvigionamento, mentre altri 4,7 miliardi sono riconducibili alle spese dei lavoratori impiegati da BAE e dai suoi fornitori. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così gli investimenti per la Difesa sostengono il Pil. Il report di Oxford Economics

