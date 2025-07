Tiro a volo | rallenta la corsa di Simona Scocchetti dopo 100 piattelli a Lonato del Garda

Il tiro a volo di Lonato del Garda si fa sempre più avvincente, e il percorso di Simona Scocchetti non fa eccezione. Dopo un avvio brillante, l’azzurra ha subito una battuta d’arresto nei 100 piattelli della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025, scivolando all’undicesimo posto. La sua sfida ora consiste nel ritrovare concentrazione e determinazione per risalire la china e puntare al podio. La battaglia è aperta, e il suo spirito competitivo potrà fare la differenza...

Si complica leggermente il cammino di Simona Scocchetti in quel di Lonato del Garda, località che ospita i questi giorni la quarta tappa valida per il circuito della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Dopo aver chiuso in testa le prime due serie, l’azzurra è infatti scivolata al termine dei 100 piattelli fuori dalla top 10, precisamente all’undicesimo posto complessivo. Nello specifico la tiratrice ha mancato due colpi nella terza tranche, per poi sbagliare un tiro nella quarta, chiudendo così a quota 96100 in compagnia di altre cinque avversarie, ovvero la neutrale Daria Turolo, la svedese Victoria Laon, l’atleta del Bahrain Maryam Alasam, l’indiana Gabemat Sekhon, la cilena Kosefa Rodriguez Soberon e la britannica Phoebe Bodley-Scott. 🔗 Leggi su Oasport.it